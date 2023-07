Muere la cantante Sinéad O’Connor

La artista de origen irlandés, Sinéad O’Connor, de 56 años, falleció este miércoles.

«Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil», dice el comunicado emitido por la familia.

O’Connor murió un año un medio después de perder a su hijo, quien se quitó la vida en enero de 2022 después de marcharse de un centro médico donde se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

La cantante alcanzó la fama con la publicación del disco ‘I Do Not Want What I Haven’t Got’, en la década de los 90. En este álbum se incluyó el tema más famoso de la artista, la canción ‘Nothing Compares 2 U’.