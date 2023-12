Nuevas Ideas lanza campaña para diputados por San Salvador

Este domingo, Nuevas Ideas dio inicio a su campaña electoral para los candidatos a diputados por San Salvador con un evento celebrado en la histórica casa de gobierno en San Jacinto. La participación masiva de militantes del partido destacó el respaldo sólido que la formación política ha reunido.

En este contexto, Xavi Zablah, presidente del Instituto Cyan, elogió la dedicación incansable de los militantes en el territorio.

«Agradezco la fuerza territorial que persiste día y noche, luchando por un país mejor, más allá de afiliaciones partidarias, en pos de un proyecto colectivo», expresó Zablah.

Además, Zablah no escatimó críticas hacia la oposición, subrayando su falta de propuestas para el país. «Después de gobernar por muchos años, no pueden presentar soluciones para El Salvador. Tuvieron tiempo y no lograron absolutamente nada», enfatizó el líder.

Los compromisos de los candidatos de Nuevas Ideas para diputados por San Salvador se centran en la promesa de trabajar por un país más seguro, próspero y justo.

Con miras a las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero de 2024, el partido busca consolidar su visión y propuestas para el futuro de El Salvador.