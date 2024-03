Presidente Bukele: Cerco de seguridad en Chalatenango lo convertirá en el más seguro del país

El Presidente Nayib Bukele aseguró a la población salvadoreña que el cerco de seguridad que ha ordenado en cuatro distritos de Chalatenango convertirá a esa zona en la más segura del país.

Desde el domingo pasado en esa zona 5 mil soldados y mil policías buscan a pandilleros que aún escapan de la justicia

«En unas semanas, esta área se convertirá en el lugar más seguro del país más seguro de todo el Hemisferio Occidental», aseguró el Jefe de Estado.

El mandatario ordenó la noche del domingo que 5 mil soldados y mil policías impusieran un cerco de seguridad en los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador, para desarticular a una clica de la pandilla 18 Sureños por completo.

La guerra que el Gobierno libra contra estos grupos criminales desde hace dos años ha dejado a más de 78 mil pandilleros capturados.

In a couple of weeks, this area will become the safest place in the safest country throughout the entire Western Hemisphere.

En unas semanas, esta área se convertirá en el lugar más seguro del país más seguro de todo el Hemisferio Occidental. pic.twitter.com/5qwEN6gJGT

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 26, 2024