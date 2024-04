Presidente Bukele reitera que los cambios positivos continuarán en el país

El Presidente de la República, Nayib Bukele, destacó este lunes la publicación de Joey Mannarino, quien muestra el ambiente de seguridad y tranquilidad que se vive en el Centro Histórico de San Salvador.

El mandatario salvadoreño compartió la publicación y escribió: «Y apenas estamos comenzando…».

En la publicación, el estratega político y especialista en marketing, Joey Mannarino, resaltó la confianza que le da transitar por las calles del Centro Histórico en altas horas de la noche.

Asimismo, destacó que lugares que antes no podían ser visitados ahora pueden ser recorrido con tranquilidad por parte de nacionales y extranjeros.

Las medidas de seguridad del presidente Bukele han sido reconocidas a nivel mundial e incluso varios países están buscando la forma de implementarlas.

And we're just getting started… https://t.co/qJn04oDmIZ

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 1, 2024