Santander destaca el crecimiento turistico de El Salvador

Un informe del corporativo financiero Santander destaca el potencial turístico, en gran medida por la seguridad, que El Salvador está teniendo desde junio del presente año, destacó el presidente Nayib Bukele.

«Realmente están haciendo difícil para mí no decirles «se los dije», señaló el mandatario en referencia a quienes cuestionaron sus políticas económicas y de seguridad.

“Este modelo de crecimiento alternativo se convierte en una alternativa viable para la solvencia de la deuda en una perspectiva de mediano plazo si El Salvador puede obtener financiamiento a corto plazo”, señala el informe.

La Organización Mundial del Turismo destacó recientemente que El Salvador es el cuarto país en el mundo con mayor crecimiento turístico en 2023.

They really are making it hard for me not to tell them “I told you so”… pic.twitter.com/IOMCJlKQRO

— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 27, 2023