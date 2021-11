Ernesto Castro: No vamos a permitir que dos diputados rompan la armonía de la bancada de Nuevas Ideas

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, manifestó que Nuevas Ideas no va a tolerar que dos disputados de esa fracción legislativa rompan la armonía que existe en la bancada cyan, por lo que ambos legisladores y Roy García han cometido delitos y tendrán que asumir las consecuencias.

“Nosotros no hemos venido aquí para vender nuestros principios, no vamos a traicionar la confianza que nos depositó la ciudadanía en las elecciones del 28 de febrero y no vamos a permitir que dos diputados vengan a arruinar la armonía que hay en nuestra fracción”, explicó el parlamentario.

“De nuestra parte, vamos a seguir todo el proceso que se requiere. Ya el presidente de la República, (Nayib Bukele) el presidente del partido (Xavi Zablah), el jefe de fracción (Christian Guevara) y mi persona, ya dimos nuestra postura. Ya todas esas prebendas de los maletines negros se acabaron y esos personajes oscuros no se han dado cuenta que eso ya cambió en El Salvador”, detalló Castro y añadió que Roy García se ha metido en un «problema muy serio» al hacerse pasar como intermediario de la embajada de los Estados Unidos.

“Él llega a ofrecer cosas a dos diputados y eso está tipificado como un cohecho activo en el Código Procesal Penal. Es un personaje que se disfraza de querer ayudar a nuestro país y dice ser representante de los hermanos en el exterior. Pero lo que busca es poder e influir en la política de nuestro país”, manifestó Castro.

“Roy García es un mercenario que anda viendo cómo compra diputados, según él. Encontró a dos que se prestaron. Ellos deben atenerse a las consecuencias porque no dejaremos desapercibidos estos hechos», añadió.

De igual forma, confirmó que llegó a Nuevas Ideas pero que no le dieron espacio por la misma forma de su actuación. “Se le olvida a Roy García que este país ha cambiado y que no se maneja como lo hacían los mismos de siempre”, indicó.

“En un video declara que se reunió con los dos diputados y eso es muy preocupante porque habla con mucha seguridad e involucra a la embajada de los Estados Unidos. No queremos creer de que personajes oficiales de la embajada estén detrás de esto y lo que decimos (es) de que él no actúa solo. Hay más personas que lo acompañan y tendrán que responder”, puntualizó.