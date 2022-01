Este 11 de enero no hubo muertes por COVID-19

El Ministerio de Salud reportó que no hubo decesos este martes 11 de enero a causa del COVID-19.



De los primeros once días del año, el país acumula siete sin letalidades, informó la institución.



“De está salimos juntos” , escribió en su cuenta de Twitter.



Este mismo día, se registraron 218 nuevos casos de la enfermedad, 112 personas recuperadas y 2,671 casos activos. El Ministerio de Salud insiste en acatar la recomendaciones y no relajar las medidas de bioseguridad porque el virus permanece y sigue afectando a la población.

