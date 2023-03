Microempresarios expresan optimismo sin precedentes por clima de seguridad

Los micro y pequeños empresarios del país han expresado un optimismo nunca antes visto, a raíz de la reducción drástica de la criminalidad y las extorsiones, destacó el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo.

El experto dijo que lo anterior consta en el último informe de 2022 de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI).

“El último informe refleja un optimismo de los micro y pequeños empresarios como nunca se había visto (…), nunca se había visto un puntaje tan alto ¿Por qué perciben que la situación ha mejorado? por la seguridad, ya no tienen encima las extorsiones”, expuso.

Agregó que el principal problema en el sector ha dejado de ser la seguridad y hoy es la competencia, lo que se transforma en un beneficio para la población.

La mejora en la situación de seguridad es tan evidente que la oposición al Gobierno ha dejado de negarla, dijo Acevedo.

“(Decían) no hay datos suficientes, que los desaparecidos; ahora que el dato es tan evidente ya no lo pueden negar y dicen que la seguridad ha mejorado, ‘pero que la seguridad no se come’”, expuso en una entrevista radial este miércoles.