Ministra de Vivienda asegura que hay 350 mil familias estafadas por empresas lotificadoras

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, confirmó que a nivel nacional hay más de 350 mil familias que han sido estafadas por empresas lotificadoras que se declararon en banca rota, por lo que no les cumplieron con la entrega de sus respectivos títulos de propiedad.

“Son muchísimas lotificaciones que se han declarado en quiebra y ahora con la ley transitoria esperamos darles una seguridad jurídica, siempre y cuando los estafados presenten sus proyectos a Vivienda, para luego hacer los trámites ante en Centro Nacional de Registro”, detalló la funcionaria.

Sol confirmó que es un tema de privados, debido a que los lotificadores hicieron un negocio con las personas, les prometieron agua potable, energía eléctrica, calles y zonas verdes, sin embargo, no les cumplieron.

“Lo único que nosotros no vamos a legalizar son las viviendas en alto riesgo, pero de ahí todo se les va a legalizar porque tienen décadas de estar viviendo. No vamos a exigir parques y calles, pero si vamos a exigir que no existan viviendas en zonas de alto riesgo”, detalló.

“Ya tenemos una mesa de trabajo y tenemos un acercamiento con el fiscal general de la República y se nos han asignado fiscales específicos”, acotó Michelle Sol.

La información fue dada a conocer en medio de la entrega de títulos de propiedad a 84 familias y con lo cual se les da seguridad de que no serán desalojadas por nadie.