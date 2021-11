Ministro de Medio Ambiente advierte sobre posible “marea roja” en La Libertad

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, en conferencia de prensa advirtió a los salvadoreños sobre una posible presencia de “marea roja” frente a la playa del departamento de La Libertad, aunque manifestó que hasta el momento no es nociva para la salud, pesca y actividades turísticas.

López, manifestó que ese fenómeno no es nocivo para la población, pero recomendó tener las prudencias del caso. Por lo que adelantó que, si logran detectar situaciones adversas a la salud, de inmediato van a hacer las advertencias para que no se ingrese al mar y quizá no se consuman mariscos.