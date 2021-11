Nayib Bukele: El Salvador seguirá minando bitcoin a partir de fuente de energía renovable

En ese sentido Bukele Ortez le explica que el volcán se apagará por sí solo, y que por el momento muchos no han comprendido que El Salvador utiliza una fuente de energía renovable para su minado de bitcoin.

Preston Pysh al momento de hacer su comentario no reparó que El Salvador mina a partir de la energía eléctrica que se produce a partir del calor geotérmico y no de fuentes fósiles como se hace en Europa y en particular en Suecia.