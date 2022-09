“Por primera vez tenemos libertad de verdad»: Presidente Bukele

Durante el discurso a la nación por el aniversario 201 de Independencia, el presidente de la república, Nayib Bukele, destacó que El Salvador ahora sí vive una verdadera libertad.

«Por primera vez, no lo dice un gobierno, no lo dice una élite…; si no que lo dice el pueblo, por primera vez tenemos libertad de verdad», dijo el mandatario, en el Salón de Honor de Casa Presidencial al que se dieron cita diputados, ministros, estudiantes y otros invitados especiales.

«Ahora sí tenemos soberanía y lo hemos demostrado, aunque haya algunos que no les guste y haya presiones para que no sea así», añadió.

Para el mandatario, esta administración ha logrado que los salvadoreños se sientan libres de la violencia y la inseguridad heredada por los gobiernos anteriores y, con las acciones en el marco del Plan Control Territorial, eso ha cambiado y «si le preguntan si se sienten libres ahora, contundentemente les dirán que sí», completó.