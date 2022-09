Primera dama Gabriela de Bukele forma parte del Movimiento Global Scaling up Nutrición

La primera dama de la República, Gabriela Rodríguez de Bukele, este miércoles sostuvo una reunión de trabajo con el grupo líder del Movimiento Global Scaling up Nutrición en la sede de Unicef, en Nueva York, de los Estados Unidos.

Se resalta que Gabriela de Bukele es la primera salvadoreña en formar parte de ese grupo conformado por 24 líderes de alto nivel y cuyo movimiento es impulsado por Naciones Unidas.

El Movimiento Global Scaling up Nutrición es una plataforma integrada por 65 países y es orientado a reducir todas las formas de malnutrición de niñas y niños con énfasis en los primeros mil días de vida. Los miembros del grupo líder desempeñan un papel en la búsqueda de soluciones para lograrlo.

Gracias a su experiencia, trabajo y compromiso por la primera infancia, de Bukele fue nombrada este día como parte de su grupo líder. En su intervención, dijo que trabaja en el tema de la nutrición en las escuelas para acercar el enfoque a las familias, para que los niños y las niñas lleven sus aprendizajes sobre este tema al hogar.

“A nivel local tenemos alimentos muy ricos en proteína y muy nutritivos. Y nuestra gente desconoce cómo prepararlos y consumirlos. Es tan importante decirles que tenemos los alimentos localmente y que los podemos aprovechar”, agregó Gabriela Rodríguez de Bukele.

Otro de los puntos que la primera dama trató en la reunión, fue que se está trabajando con las madres y se puede trabajar en su nutrición durante el embarazo para que puedan alimentar a sus bebés. “Esto nos lleva a otra consideración muy importante: Aprender cómo comer y aprender qué debemos comer”, dijo.

“Antes en El Salvador no se priorizaba la nutrición. Y no me refiero a esto como un tema a nivel social, sino como país; como Estado. Ahora sí lo estamos haciendo y nos complace poder afirmarlo”, puntualizó Gabriela de Bukele.