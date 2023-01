VIDEO: Gemidos interrumpen la previa del Wolverhampton vs Liverpool de FA Cup transmitido por la BBC

Un momento curioso y un poco bochornoso aconteció en la previa del partido entre Wolverhampton vs Liverpool de FA Cup que se transmite por la BBC. Resulta que, en medio del análisis serio que tenía el exdelantero inglés, Gary Lineker, sobre el partido, comenzaron a sonar unos gemidos que interrumpieron el intercambio de opiniones.

En el video se ve claramente cómo el exfutbolista británico no pudo contener la risa mientras era enfocado por las cámaras: “No estoy seguro de dónde vienen esos sonidos”, expresó Lineker al aire, quien tuvo que ceder la palabra a Alan Shearer ante tan inusual momento.

Más tarde, en sus redes sociales, Gary señaló que el sabotaje fue divertido y compartió una imagen del móvil que causó todo.

Luego del momento penoso en televisión abierta, la cadena BBC emitió un comunicado para disculparse con su audiencia.

«Pedimos disculpas a todos los espectadores que se sintieron ofendidos durante la cobertura en vivo del partido de esta noche. Estamos investigando lo sucedido”, escribieron.

La investigación de la BBC no duró demasiado, pues fue el propio perpetrador el que dio el paso al frente. Daniel Jarvin, Youtuber británico, fue el encargado de la broma.

Yes, it was me that pranked the BBC Match of the Day with the sex Phone 🙂 The video coming soon!!!! @BMWJARVO best prankster ever!!!! pic.twitter.com/0kVE1jlvAI

— Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) January 17, 2023