92 % de salvadoreños aprueba gestión del presidente Bukele, según encuesta

El 92 % de la población salvadoreña aprueba la gestión presidencial de Nayib Bukele, según la última encuesta de opinión de la casa encuestadoras CID Gallup.

Según el gerente general de CID Gallup, Luis Haug, este porcentaje de aprobación es alto no solo en El Salvador al comparar otras gestiones presidenciales, sino también a escala internacional.

«Se está fortaleciendo la imagen que actualmente tiene el mandatario. Vemos un 90 % de aprobación con respecto a que el presidente vaya a cumplir con sus promesas», aseveró Haug en la entrevista televisiva.

Solo el 6 % desaprobó su gestión y el 2 % no respondió o dijo que no sabía. Asimismo, para el 56 % de la población Nayib Bukele hace siempre lo bueno para los salvadoreños, para el 35 % casi siempre, el 4 % dijo que casi nunca, el 3 % respondió que nunca y el 2 % no contestó.

Mientras que un 84 % de la población indica que el país va por el camino correcto y apenas un 7 % que indica que se esta en un rumbo equivocado.

Lea más: