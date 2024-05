“Ahí me iban a matar en El Tikal 3, estaba nutrido de pandilleros ahora está nutrido de soldados y policías”

Un sobreviviente de las pandillas residente en Apopa, narró en redes sociales el día en que pandilleros de esa zona iban a acabar con su vida tras asaltarlo, golpearlo y encaminarlo a un río para asesinarlo a balazos

“Acabo de pasar por la colonia El Tikal, La Chintuc, Valle del Sol, justamente hay un cerco de seguridad, hay soldados y policías; y que bueno que hay un cerco. Cuando yo trabajaba en comerciales justo ahí me iban a matar en El Tikal 3, ahí me interceptaron 6 muchachos, me golpearon y me quitaron mil colones. Les dije que ya no me golpearan porque ya me habían robado, se enojaron más y me dijeron: caminá para allá y me llevaban al río para matarme”, contó el ciudadano.

“Me dejaron ir y una señora de apariencia respetable de la tercera edad, me preguntó si me habían asaltado y me regaló agua. Usted es un ángel del cielo le dije. Cuando ya me iba un señor que iba vendiendo paletas me dijo que había visto todo, me dijo que la que me había dado agua era la mamá de algunos de esos bichos”, agregó el sobreviviente.

“Eso estaba nutrido, plagado, infestado de grupos ilícitos, gracias a Dios que tenemos este Presidente que le ha puesto prioridad a la seguridad pública y ahora está nutrido y plagado de soldados y policías”, sostuvo el ciudadano.

El sábado 25 de mayo, el Presidente Nayib Bukele, ordenó implementar un cerco de seguridad en las colonias Tikal 1, 2 y 3, Valle del Sol y La Chintuc, en Apopa.

El Jefe de Estado afirmó que luego de varias denuncias ciudadanas instaló el cerco de seguridad en las colonias Tikal 1, 2 y 3, Valle del Sol y La Chintuc, en Apopa.

Anunció el mandatario que desplegaba más de 2,000 soldados y 1,000 policías yu que ya reportaban la captura de varios pandilleros de la pandilla 18 revolucionarios.

¡Qué bendición, qué bendición, las nuevas generaciones de jóvenes tendrán una vida en paz y felicidad, sin peligrosidad!, sostuvo el ciudadano sobreviviente de las pandillas.