ARENA exigió $30 millones a Joel Sánchez para campaña electoral

El ex candidato a la presidencia, Joel Sánchez, dijo que el partido que dirige Carlos García Saade le exigió $30 millones para la campaña de las elecciones de 2024, de lo contrario lo expulsarían del partido.

Sánchez expresó que García Saade y el resto de miembros del tricolor boicotearon su propia campaña electoral por no acceder a entregar esa cifra millonaria.

De acuerdo Sánchez, el ex candidato a alcalde de San Salvador Sur, Efraín Cañas, fue quien le pidió dicha cifra, con el aval del presidente del COENA, Carlos García Saade.

El ex aspirante a la presidencia dijo que lo amenazaban, que si no daba los $30 millones lo expulsarían del partido. Cuatro veces lo hostigaron para qué diera el dinero.

«Efraín Cañas, tú me dijiste eso y me amenazaste, me insultaste y el presidente del partido (Carlos Saade) estaba a la par mi y ni tan siquiera se paró para callarte», expresó Sánchez, en la entrevista, “Las Cosas como Son”.

Fue el presidente de ARENA que organizó los encuentros para exigir los fondos para la campaña electoral de 2024, dijo Sánchez.