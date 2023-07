Bukele a The Economist: «Reemplazaron la palabra criminales con democracia»

El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a una publicación de The Economist, que crítica el combate que el mandatario ha hecho con las pandillas.

De acuerdo con la publicación del medio, el mandatario está «destripando la democracia» en el país.

El presidente Bukele cuenta con más del 90 % de aprobación debido a las medidas implementadas por su Gobierno, en materia de seguridad como en Economía.

A través de los planes de seguridad, las autoridades no solo han logrado poner tras las rejas a pandilleros que dejaron luto en miles de familias salvadoreñas, sino traer la tranquilidad para la población.

I think you accidentally replaced the word “criminals” with “democracy” in your tweet. https://t.co/JyNeeVBkm8

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 23, 2023