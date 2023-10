Bukele sobre su inscripción como candidato: Fue un día histórico

En sus redes sociales, Nayib Bukele, compartió un video donde se resume el día de su inscripción como candidato a las elecciones 2024.

“El jueves fue un día histórico, fuimos a inscribirnos oficialmente para la candidatura a la Presidencia de la República de El Salvador”, remarcó.

Bukele destacó la presencia de personas que se auto convocaron para brindarle su respaldo a las afueras del Tribunal Supremo Electoral.

El jueves fue un día histórico, fuimos a inscribirnos oficialmente para la candidatura a la Presidencia de la República de El Salvador 🇸🇻

Dios nos acompañe.

This Thursday was a historic day, as we went to officially register our candidacy for the Presidency of the Republic of… pic.twitter.com/tS2zfQz6Nl

— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 28, 2023