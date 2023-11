Coyote sorprendido mientras dormía en sofá en California

El Servicio de Cuido y Control de Animales de San Francisco, California, Estados Unidos, informó de un suceso curioso reportado por un habitante de la ciudad: un coyote dormía tranquilamente en un sillón en una sala exterior de su vivienda.

“El residente despertó y encontró a un hermoso coyote dormido en su sofá del patio exterior. El animal estaba renuente a moverse cuando el dueño de la casa se acercó. El residente estaba preocupado de que el coyote estuviese enfermo o herido, por lo que llamó al número de emergencia”, contó la institución en su página en Facebook.

El oficial solo identificado como Mullen comentó: “Estaba en el área, así que fui enviado al lugar. Al llegar, el residente me mostró al coyote descansando cómodamente. Me acerqué al animal y comencé a hablarle, diciéndole que era tiempo de levantarse. Me miró, se levantó, se estiró y se dirigió hacia el fondo del patio; se movía normalmente y no parecía estar enfermo o herido”, escribió el experto.

Finalmente, explicó que el coyote parecía joven, de unos cuatro a seis meses de edad, que al parecer hacía sido expulsado de su manada.

En la zona de San Francisco, luego de estar casi extintos en la década de los 40 del siglo pasado, la población de coyotes ha experimentado un crecimiento. Dicha especie es clave en el control de la población de roedores, lo que ayuda a mantener baja la transmisión de enfermedades.

