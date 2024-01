Especialistas en seguridad advierten que Costa Rica a punto de convertirse en narcoestado

Especialistas en seguridad advierten que Costa Rica está a punto de convertirse en un narcoestado, porque los tentáculos del crimen organizado ha penetrado instituciones del Estado.

Así lo expresan criminólogos y Gustavo Mata, exministro de Seguridad Pública, quienes ven ese panorama en ese país centroamericano y vaticinan que podría ser como Ecuador y otros países.

Para el exministro Mata, Costa Rica va rumbo a un estado del narcotráfico y le preocupa la ola de homicidios que se ha estado registrándose. «Hemos visto en las últimas intervenciones policiales una gran penetración del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, ya en instituciones, policías, alcaldías, jueces, Asamblea».

Mientras tanto, el exjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Gerardo Castaing, este problema que está ocurriendo en Costa Rica no es nuevo, viene de gobierno anterior, que no atendieron esta situación en su momento.

«El Estado no está siendo capaz, y no hablamos del actual, sino también de los anteriores, e incluso la sociedad no ha podido frenar esa actividad del narcotráfico», expresó.

Según Castaing, el Estado no está siendo capaz, de enfrentar esta situación y tampoco se ha sumado a la sociedad.