Joel Sánchez denuncia amenazas de integrantes del partido Arena

El excandidato presidencial de Arena, Joel Sánchez, denunció haber recibido amenazas de algunos miembros del partido y anunció el inicio de un proceso legal para proteger su “integridad”.

“Muchas personas no solo me insultan, me persiguen, hablan cosas que no son verdad, buscan denigrarme y mantener a la ciudadanía engañada de que yo fui el culpable de que las elecciones se perdieran”, afirmó.

Sánchez enfundó contra el presidente del partido, Carlos García Saade y lo invitó a que renuncia por mantenerlo “totalmente secuestrado.

“Este señor García Saade debería de renunciar, debería irse por el bien del partido. Con él Arena va a un precipicio”, enfatizó.

Además, señalo que quien está a cargo del Tribunal de Ética del COENA es “una persona sentimental cercana al presidente del partido”.

“En Arena hay gente buena, pero estas personas han secuestrado al partido, creo que deben exigir la renuncia de esta persona, García Saade”, indicó.