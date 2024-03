Katte Middleton anuncia que padece de cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció a través de un mensaje que padece cáncer y recibe quimioterapia para combatirlo.

Middleton de 42 años, fue operada del abdomen, el análisis postoperatorio confirmó su padecimiento.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa” afirma la princesa de Gales.

Posteriormente, se hizo otros análisis que le confirmaron que había cáncer y su equipo médico le recomendó un tratamiento de quimioterapia preventiva.

Por el bien de su familia, la joven pareja de Gales, han decidido llevar este proceso de forma privada, explicó. Foto BBC Studio.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024