La agenda cultural para este año está atractiva en los espacios culturales del país

En la zona occidental, el Ministerio de Cultura ofrece actividades como la exposición “Imborrable: a tierra de nuestras memorias”, en el Museo Regional de Occidente. Además, de las visitas guiadas de miércoles a domingo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. También están disponibles los recorridos guiados por el Parque Arqueológico Tazumal los martes y domingos de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

En la zona oriental se puede visitar exposiciones permanentes en el Museo Regional de Oriente, en San Miguel, los miércoles y domingo desde las 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Mientras que en la zona paracentral se mantienen los recorridos guiados por el Palacio Nacional de martes a jueves de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., viernes y sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Asimismo, en la antigua Casa Presidencial del barrio San Jacinto se hacen recorrido de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Los recorridos guiados por los parques arqueológicos Cihuatán, Joya de Cerén y San Andrés, están disponibles los martes y domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

También se puede visitar la exposición fotográfica “Equilibriums. Árboles nativos de El Salvador”, en el Museo Natural de El Salvador, de las 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. La exposición: “Luminosidad polícroma: arte vítreo de Margarita Llort”, se puede disfrutar en la Sala Nacional de Exposiciones Salarrué de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.