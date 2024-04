La BINAES es el inicio a un progreso cultural mayor en el futuro: Presidente Bukele

El mandatario respondió a una cuenta anónima de la red social X que habló de la BINAES sin conocerla.

La nueva Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) es uno de los pilares que llevarán a un progreso cultural mayor, en el futuro, según explicó el Presidente Nayib Bukele.

La noche del 1 de abril, el mandatario retomó el hilo que una cuenta anónima denominada Whyvert. Dicho usuario no demostró haber visitado la Biblioteca, pero sí fue detallado en varias críticas.

«Has fallado en reconocer la motivación de todo esto. No somos una sociedad desarrollada, requerimos de incentivos para el progreso cultural», dijo el Presidente Bukele.

Así, se refirió a los requisitos de que los usuarios que deseen entrar a los videojuegos tengan como requisito leer 30 minutos antes de poder agarrar una consola. «Atraer a nuestros niños hacia la lectura es un paso fundamental. A pesar de ser un país pequeño y pobre, entraremos a la carrera por la supremacía cultural. Obsérvanos», respondió el mandatario.

Además, en la BINAES hay encuentros centrados en literatura, diferentes géneros y otras actividades que fomentan el consumo de este tipo. La aceptación de los salvadoreños es el mejor indicador de que se avanza por el rumbo correcto.

You fail to recognize the reason behind all this.

We are not a developed society; we require incentives for cultural progress.

Attracting our kids to reading is a fundamental step.

Despite being a tiny and poor nation, we will enter the race for cultural supremacy.

Watch 😉 https://t.co/dJyNvIjIrn

