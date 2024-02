Magistrado del TSE afirma que pedir nulidad de elecciones son “patadas de ahogado”

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman, sostuvo que pedir la nulidad de las elecciones no tiene argumentos que lo sustenten.

“Estar pidiendo nulidades, perdonen la expresión, es dar patadas de ahogado”, sostuvo el magistrado.

La oposición afirma que pedirá la nulidad de las elecciones ante retrasos en el conteo de votos.

Afirmó que no hay argumentos sólidos que hagan siquiera pensar en una nulidad de los comicios del domingo 4 de febrero.

“Es jugar con la población. No se puede decir hay que anular la elección. Hay que respetar al pueblo, el pueblo acudió a votar masivamente. Esos no son argumentos adecuados, no se pueden valorar los intereses de los partidos políticos con el interés general de la población. La población salió a votar y hay que respetar”, reiteró el funcionario del tribunal colegiado.