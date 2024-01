Messi ganó el The Best al mejor del mundo

Lionel Messi sigue haciendo historia y no para de recibir premios. El astro argentino obtuvo el premio The Best, galardón entregado por la FIFA al mejor futbolista del mundo en 2023.

El argentino se impuso a Erling Haaland, del Manchester City y a Kylian Mbappé, del Paris Saint-Germain (PSG), los mismo a los que doblegó al recibir su octavo balón de oro en octubre pasado.

Este es el tercer ‘The Best’ logrado por Messi, tras haberlo ganado también en las ediciones de 2019 y 2022.

De acuerdo con la FIFA la votación terminó en empate con 48 puntos entre Messi y Haaland, mientras que Mbappé sumó 35 unidades. Sin embargo, la FIFA indicó que Messi se quedó con el trofeo por recibir más votos de capitanes.

Lea más: