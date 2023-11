Milei promoverá ajustes económicos para sacar a Argentina de crisis

La situación económica de Argentina es difícil y es el mayor reto que tomará el presidente electo, Javier Milei, a partir del 10 de diciembre próximo.

Milei sabe que este tema será una piedra en su zapato. Recientemente, comentó que la situación económica del país seguirá siendo compleja por 18 a 24 meses o más.

Para revertir esta problemática financiera en Argentina, el mandatario electo debe buscar una solución viable.

«No hay plata, si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperinflación y a 95 % de pobres y 80 % de indigentes» expresó.

El economista Milei, aseguró que tomará medidas para el equilibrio fiscal y hará ajuste de shock.

«El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo, No sé si soy claro. Ministro que gaste más lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal», afirmó.