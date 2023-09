«Nos comprometemos a trabajar»: Rubén de la Barrera

Rubén de la Barrera fue presentado esta tarde ante los medios como nuevo seleccionador nacional. El ahora técnico habló sobre lo que viene a hacer con El Salvador y dijo que lo principal es trabajar.

El español fue presentado en la Fesfut, acompañado por el director de selecciones nacionales, Diogo Gama, así como el presidente de la Fesfut, Humberto Sáenz Marinero.

«Nos comprometemos a trabajar, con el objetivo de darle valor al fútbol salvadoreño”, afirmó de la Barrera.

Diogo Gama reiteró que el objetivo de esta gestión es trabajar y no conseguir el boleto al Mundial de 2026.

«El profesor Rubén viene como una pieza, no es el salvador del fútbol salvadoreño y el objetivo no es ganar todos los partidos, no es ir al Mundial, tenemos que trabajar para llegar al Mundial», afirmó Gama.

Lea más: