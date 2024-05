Población de La Palma es favorecida con los servicios que se brindan en la Feria Integra

La Dirección de Integración trabaja de la mano con las diferentes instituciones del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para llevarle múltiples beneficios a la población salvadoreña.

A través de la Feria Integra los habitantes del distrito La Palma, Chalatenango, se encuentra, este domingo, recibiendo atenciones médicas de manera gratuita. Además de acceder a las consultas, la población recibe sus medicamentos, como parte de esta actividad.

“Tenemos servicios de medicina general, hay odontología con limpiezas dentales. También hay servicios de enfermería con toma de presión arterial y glucosa, inyecciones, curaciones. Tenemos atención psicológica también por parte de la PGR”, detalló Cristina Navas, técnico de la Feria Integra.

La asistencia legal es otro servicio que se brinda en la Feria Integra, a través del personal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Rita Vásquez, residente de La Palma, aprovechó la Feria Integra para asesorarse por un trámite legal. “He aprovechado para que me den información en la procuraduría respecto a una documentación que necesito legalizar. Me han prometido que me ayudarán”, dijo.