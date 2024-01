Los partidos de la posguerra se sometieron a intereses internacionales que afectaron a los hogares.

El Salvador vivió una guerra interna que dejó alrededor de 80,000 muertos. Después, la proliferación de las pandillas causó muchas muertes más en el transcurso de 30 años. En esos 40 años, alrededor de tres millones de salvadoreños se fueron del país, afligidos por la violencia que amenazaba sus vidas y las de sus seres queridos.

Pero con el liderazgo del Presidente Bukele, por fin el país comienza a vivir la libertad y la soberanía que les fue negada durante siglos. “De ahora en adelante, construiremos nuestro propio destino”; afirmó el gobernante, quien compite por un segundo período al frente del Ejecutivo con la bandera de Nuevas Ideas.

Según recordó el mandatario, hubo fuerzas externas que influyeron sin cesar en los políticos que dirigían el país. La sumisión de estos pseudo dirigentes afectó a varias generaciones. “La historia nos enseñó que nos engañaron”, dijo el Presidente Bukele, durante un discurso de septiembre de 2022. “Todas las recetas que nos vendieron, fracasaron”, lamentó.

Sus palabras ocurrieron durante su intervención durante la celebración de la independencia de El Salvador. El Presidente Bukele ha defendido los intereses nacionales frente a los intentos de injerencia externa desde que asumió su rol y se mantuvo firme durante el confinamiento del COVID-19, la recuperación y la lucha contra los terroristas pandilleros.

De ahora en adelante, construiremos nuestro propio destino.

