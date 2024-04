Presidente Bukele inaugura operaciones de Google El Salvador

El Salvador es el único de América Latina que tendrá a Google Web Services con una oficina local.

El Presidente Nayib Bukele inauguró las operaciones de Google El Salvador este 15 de abril, en la Torre Presidente (colonia San Benito), San Salvador. En el acto participó el presidente de Google Cloud Latinoamérica, Eduardo López.

Google viene a contribuir con su experiencia y su tecnología para mejorar los servicios de salud, educación y gubernamentales para todos los salvadoreños, de la mano con las políticas del Gobierno.

“Las transformaciones en El Salvador son tan reales que no solo las ven aquí, sino que también afuera del país”, dijo el Presidente Bukele. Así, el gobernante resaltó los esfuerzos que ha hecho desde que inició su gestión. “Ya hemos empezado a trabajar desde antes: no hay ningún niño en el país que no esté trabajando con Google Classroom en el sistema educativo“, recordó.

Cada estudiante del sistema público tiene su computadora portátil, igual que los docentes, para fortalecer el proceso de aprendizaje. El segmento de Primera Infancia recibió tablets.

En la celebración, el presidente de Google Cloud Latinoamérica dijo: “Es un hito porque estamos abriendo nuestra oficina (…) Es un orgullo”

Luego, López se mostró optimista frente a los proyectos que vienen: “Cuente con nosotros para mantener la relación a largo plazo”.