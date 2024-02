¿Qué música escucha Messi antes de cada partido?

A pocas horas para el inicio de la MLS, Apple Music lanzó la playlist oficial del astro campeón del mundo.

El argentino Lionel Messi compartió una lista de canciones que escucha antes de salir a la cancha, entre los que están Bad Bunny, Maluma, Peso Pluma y Karol G, entre muchos otros artistas latinos.

La lista que cuenta con 60 canciones y dura 3 horas y 30 minutos, fue compartida por Apple, que esta temporada transmite la MLS a través de su plataforma Apple TV.

La primera canción de la lista de Messi es Otra noche en Miami de Bad Bunny, seguida por Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, y Trofeo de Maluma y Yandel.

Entre las primeras diez de la lista también está Todo de ti de Rauw Alejandro, A dios le pido de Juanes, la sesión 58 de Bizarrap con Young Miko, o Hawái de Maluma.

Messi inicia este miércoles su segunda temporada con el Inter Miami, donde llegó después de estar en el Paris Saint Germain y tras conquistar el Mundial de Catar con Argentina.

PLAYLIST DE MESSI

From landmark Latin pop to reggae, Lionel Messi shares the music that moves him on match day.

Listen to Messi: The Warm-Up playlist, only on Apple Music. And watch Messi all season long with #MLSSeasonPass on @AppleTV. https://t.co/hH0aroOGEC pic.twitter.com/i8S0Ke19iS

— Apple Music (@AppleMusic) February 20, 2024