Rafael Cerna: Esquemas de izquierda o derecha quedaron atrás, el pueblo elige resultados

Los ciudadanos ya dejaron atrás la lealtad a colores y banderas y optan por quien atienda sus necesidades.

Las elecciones de 2024 en El Salvador continuaron la tendencia de romper la polarización y el bipartidismo. La población volcó su apoyo, una vez más, al Presidente Nayib Bukele junto con el partido Nuevas Ideas. La izquierda quedó fuera de los espacios de representación locales y la ultraderecha del país quedó reducida en una mínima expresión.

El periodista Rafael Cerna enfatizó que el mensaje del pueblo es que ya no tienen vigencia las ideas enquistadas en los extremos políticos, en conceptos que no se concretan. “Va mucho más allá de estar anclado a esquemas que ya no tienen validez, ni tienen eco (…) El pragmatismo político es lo de ahora”, dijo Cerna.

incluso mencionó que la gente tiene tan clara su decisión a favor de quien ofrece soluciones a sus necesidades, que lo volvió a confirmar con el tema de los alcaldes. Ahí hay una mayor variedad de partidos, pero la ex guerrilla siempre quedó fuera del cargo principal. “Todas las gomas ‘electorales’ pasan”, señaló Cerna. Después de la alegría del resultado, dijo, hay que ponerse a trabajar de inmediato porque la gente se está fijando: “los proyectos tienen que ser a favor de quienes votaron por ellos. Hay que poner cara de vivo”, comentó.

“El presidente es una marca ganadora. No hay vuelta de hoja, desde donde sea que lo queramos analizar”, agregó, además, el analista y periodista Cerna. Fue el Presidentne Bukele quien logró construir el capital político histórico gracias a su trabajo y voluntad política, que luego inspiró a la gente para que también le otorgue gobernabilidad en la Asamblea Legislativa.

