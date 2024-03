Periodista Cerna destaca que el Presidente Bukele cumplió el clamor popular

La recepción de credenciales fue otra ocasión para mostrar la legitimidad de su triunfo.

Expertos internacionales en América, Europa y Asia reconocen la efectividad que ha tenido la política de seguridad que implementa el Presidente Nayib Bukele para devolver a los salvadoreños la paz que merecen. Para el periodista Rafael Cerna, el urgente llamado del pueblo fue atendido por el actual gobernante.

“El clamor popular que era: ya no nos maten, no nos roben ni sometan. Ya no nos cohíban. No se lleven a nuestros hijos ni violen a nuestras hijas. El clamor popular se cumplió y la seguridad llegó”, ilustró Cerna. Esto fue gracias al Plan Control Territorial y la Guerra contra las Pandillas, que se apoya en el régimen de excepción.