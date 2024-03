Remesas familiares e inversión extranjera no le aplicarán impuestos sobre la renta

El presidente Nayib Bukele resaltó la reforma aprobada este martes por los diputados del órgano legislativo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual contribuirá a bajar la tasa de las transferencias e inversión extranjera.

«La Asamblea ha reformado la ley del impuesto sobre la renta, para inversiones internacionales y transferencias de dinero, bajando la tasa del 30% al 0%», detalló Bukele.

La reforma fue aprobada con 69 votos a favor, dijo el titular de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Hubo 5 abstenciones a esta medida financiera, expreso Castro.

Congress has reformed our income tax law, for international investments and money transfers, dropping the rate from 30% to 0%.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 13, 2024