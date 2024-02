Senador Marco Rubio destaca liderazgo de Bukele en seguridad

El senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó el liderazgo que tiene el presidente, Nayib Bukele, para convertir a El Salvador en un país seguro para vivir.

Una política de seguridad que debería ser ejemplo para la actual administración estadounidense, dirigida por el presidente Joe Biden, expresó Rubio.

Lamentó que el mandatario Biden, no vea al presidente Bukele, como un aliado para la nación norteamericana.

El gobierno del presidente Bukele desde que asumió las riendas del gobierno impulso medidas de seguridad para resguardar la vida de la población, como el Plan Control Territorial y régimen de excepción.

.@nayibbukele‘s leadership in making El Salvador a safe country to live in should be an example for President Joe Biden. Instead Biden continues to ignore allies like Bukele.https://t.co/DRgsfxXkj8

— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) February 27, 2024