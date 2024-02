“Soy un gran amigo del Presidente Nayib Bukele, vengo trabajando con él”: Salvador Menéndez

El actual alcalde de San Luis Talpa y candidato a la comuna de La Paz Oeste, Salvador Menéndez, afirmó que la victoria del Presidente Nayib Bukele es inminente y descartó cualquier tipo de fraude electoral, ya que todos los partidos políticos reciben actas de los resultados preliminares; ante esto, destacó la labor del mandatario salvadoreño.

“Soy un gran amigo del Presidente Nayib Bukele, desde que lo conozco lo he apoyado, lo he defendido y le tengo mucho aprecio. Vengo trabajando con él y admiro, respeto sus decisiones y a su equipo”, afirmó Menéndez.

Asimismo, el candidato por el partido GANA destacó que su compromiso, como jefe edilicio, ha sido trabajar a favor de la población; por ello, con una nueva oportunidad de liderar siete distritos, que conforman La Paz Oeste: Cuyultitán, Olocuilta, San Juan Talpa, San Luis Talpa, San Pedro Masahuat, Tapalhuaca y San Francisco Chinameca, por quienes apuesta por impulsar el desarrollo a través del respaldo del Gobierno y de la inversión privada.

Menéndez, explicó que, en los seis distritos, a excepción de San Luis Talpa, no hay desarrollo local, donde los alcaldes no trabajaron a favor de sus comunidades, muchos de ellos, de Nuevas Ideas, a quienes, afirmó, que la población no los quiere.

“Me da tristeza de saber la calidad de contrincantes que llevo en La Paz Oeste, si gana uno de ellos sería un desastre, no tienen la capacidad. En San Luis Talpa, tenemos un vecino: San Juan Talpa, que no recoge la basura. ¿Qué diablos han hecho los funcionarios anteriores con esos distritos?, ni con el FODES que había posibilidad de hacer mucho”, aseguró.