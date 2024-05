Superintendencia inicia el 14 de mayo con la devolución a los ahorrantes defraudados por COSAVI

Las devoluciones las harán únicamente en la sucursal ubicada sobre la Calle Gabriela Mistral, en San Salvador.

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) anunció que este martes 14 de mayo comenzarán a devolver el dinero a los ahorrantes defraudados por COSAVI, una cooperativa que ahora está bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR).

La titular de la SSF, Evelyn Gracias, explicó que “este 14 mayo comienza la devolución del 100 % de sus ahorros a quienes tienen montos menores o iguales a $1,000 en depósitos, en COSAVI”. Poco a poco irán incorporando grupos de personas que tenían más dinero ahorrado en ese lugar, hasta cubrir al 99 % de los depositantes. Gracias destacó que son $230 millones en fondos los que resguardaba la cooperativa y que servían para esquemas corruptos de sus directivos. “No podemos honrarlos todos de una vez”, explicó.

El dinero se entregará únicamente en la sucursal COSAVI ubicada sobre la Calle Gabriela Mistral, en San Salvador. No se hará lo mismo en ninguna otra. Los horarios son de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. los sábados.

En el caso de las personas que tenían crédito con COSAVI, la titular de la SSF explicó que continuarán pagando de la misma manera en que se estableció con su contrato: por descuento, por transferencia o por pago en ventanilla. En este último caso, también se hará solo en la sucursal de la Calle Gabriela Mistral.