Trillos: “El FMLN y ARENA crecieron juntos, se desarrollaron juntos y están muriendo juntos”

El comunicador es de la idea que ARENA y el FMLN deben cambiar su planteamiento ideológico con el que la población ya no se identifica.

Gabriel Trillos, especialista en comunicación estratégica, señaló que para partidos como el FMLN y ARENA no es suficiente el cambio de dirigencia para no morir, sino que hace falta dejar atrás el tema de las ideologías.

“Si el “Chino” Flores se lanza y busca la elección y la dirección del partido, desde ahí decís, entonces no están entendiendo que no pueden seguir aferrados al tema ideológico, a temas con los que naciste y no estás entendiendo la realidad”, dijo.

Trillos insistió en que ese pensamiento ideológico que perdura en ambos partidos los está llevando a la muerte.

“El FMLN y ARENA crecieron juntos, se desarrollaron juntos y están muriendo juntos. Como que van de la mano (…) imagínate que están celebrando no desaparecer”, expresó

Consideró que la dirigencia de ambos partidos también aportó en la debacle vivida en las elecciones pasadas.

“Tenés el reclamo de los concejales que expulsaron, tenés el reclamo de Marcela Villatoro que está diciendo ustedes nos mandaron a confrontar y los resultados han sido adversos (…) tenés al excanddiato presidencia, Joel Sánchez, que creo que lo lanzaron a nadar sin saber nadar, pero dice algo interesante que la dirigencia nunca lo apoyó”, señaló.