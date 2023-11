Víctima de pandilleros no duda en reelegir a Nayib Bukele

“Me dieron una paliza”, porque no les di mi DUI para ver si era de la pandilla contraria, eso me sucedió cuando la colonia Bosque de La Paz, en Ilopango, casi pierdo la vida ese día, dijo Antonio (nombre ficticio), cuando fue a dejar un cliente y a la salida de la zona lo detuvieron un grupo de terrorista.

«Yo, como taxista, viví una pesadilla con esos grupos, era pecado trabajar en el sector de transporte de alquiler», expresó el hombre de 57 años aproximadamente.

Todos los meses pagaba la extorsión, $100 entregaba los 13 o 18 de cada mes, no había escusa para no pagarles, si no lo hacíamos, nos mataban, expresó.

“Tuve conocidos que no pagaban la renta (extorsión) en las fechas que ellos imponían, y les quitaban la vida, al interior del vehículo o donde los encontraban para cobrar”, señaló Antonio.

Solo Nayib Bukele ha hecho algo para protegernos, ningún gobierno anterior quiso resolver este problema, “nos jodían a toda hora, todo el año, nadie respondía por nosotros”, mencionó.

“Bukele tiene que seguir en el gobierno, yo no tengo duda por quién votaré el otro año, la vida es valiosa, más de nuestros seres queridos”, dijo el taxista de Soyapango, una de las zonas más afectada por las pandillas, “hoy circulamos tranquilo en todo el municipio y eso no tiene precio”.