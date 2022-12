Fernando López: Volcán Chaparrastique no reporta actividad desde hace una semana

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, confirmó hoy que el volcán Chaparrastique no presenta actividad eruptiva en la última semana y aseguró que a pesar de ello mantienen el monitoreo del coloso.

“Es una actividad eruptiva que no iba a trascender o ser más grande. Es importante decir que la ceniza no presenta material nuevo”, recalcó el funcionario, aunque no descartó nuevas explosiones por la característica e historial del volcán.

López reiteró que si el volcán tuviera presencia de magma nuevo podría existir un proceso eruptivo más “grande” pero los diferentes estudios indican que las cenizas arrojadas y otros materiales están dentro del rango normal.

Desde el 15 de noviembre, el coloso registró 194 explosiones en dos semanas con un promedio de 12 al día y alturas promedios de 500 metros, aunque en una ocasión alcanzó los más de un kilómetro.

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil mantienen la alerta verde y según el titular de Medio Ambiente, los monitoreos que se desarrollan servirán para establecer nuevas informaciones sobre la necesidad de mantenerla vigente o no.