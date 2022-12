Joven relata cómo pandillas estuvieron a punto de matarlo por quedarse dormido en un microbús en 2013

Un joven ha relatado como estuvo a punto de ser asesinado después de haberse quedado dormido al interior de una unidad de transporte colectivo en Soyapango en el año 2013.

A través de su cuenta de Tik Tok, el joven narró que en esa época estaba estudiando en el Centro Cultural Salvadoreño y salió de la zona donde vivía en un microbús de la 7-A, de durmió y se pasó de la zona donde debía bajarse por lo que fue interceptado por pandilleros.

“Me rodearon 3 sujetos, entre ellos un niño. Me bajaron de la coaster, me metieron en un pasaje, me quitaron la ropa (…) me revisaron el teléfono, mis contactos, fotos, uno de ellos me golpeó con una piedra”, dijo.

La víctima relató que los mareros comenzaron a platicar entre ellos que lo iban a descuartizar y a lanzar su cuerpo por otro lado, por lo que él les suplicó que lo dejaran ir ya que solo se dedicaba a estudiar.

Con un machete en el cuello uno de los terroristas le dijo que tenía 20 segundos para irse de la zona por lo corrió, se subió a un bus y se fue. “Corrí, llegué a mi casa y abracé a mi mamá”, apuntó.

En los comentarios de la publicación decenas de personas narraron que vivieron situaciones similares por lo que destacan el clima de seguridad y tranquilidad que se vive en el país en la actualidad.

En el 2013 el país vivía en medio de una “tregua” entre pandillas que impulsó el Gobierno del FMLN y que solo sirvió para fortalecer las estructuras, mientras el pueblo vivía sometido a ellas.