Las resoluciones de la Sala se deben cumplir: Analista Jorge Villacorta

El exdiputado y analista, Jorge Villacorta, señaló que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben cumplirse, independientemente se esté de acuerdo o no.

Villacorta se refirió a la situación a raíz de la sentencia que avala que el presidente pueda competir por la reelección, siempre y cuando la población lo avale.

“El que dude (de la obligatoriedad de las sentencias), peor si es abogado, comete un error (…) me guste o no me guste, si soy juez tengo que cumplirla. La resolución se debe de cumplir, como jueces no pueden considerar no aplicarla”, expuso.

Algunos integrantes de la oposición han dicho que la Corte no es legítima; sin embargo, han presentado recursos, lo que es una contradicción de acuerdo con Villacorta.

Las declaraciones de Villacorta se conocen después de que el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el FMLN, Julio Olivo, dijera que analiza no cumplir con la sentencia sobre la resolución.