Luis Alonso Amaya: Contabilizamos 350 viviendas afectadas por las lluvias

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, en el programa Pulso Ciudadano de Canal 19, confirmó que 350 viviendas han resultado afectadas por las lluvias que han caído en los últimos días en El Salvador.

En ese sentido, el funcionario recalcó que las lluvias que se generaron la tarde de este sábado pudieron observar el grado de afectación que esa tormenta causó en varios puntos de San Salvador y en otras zonas del país.

“Pudimos observar afectaciones en la comunidad Nicaragua 1, 2 y 3, comunidad Minerva, colonia Loma Linda, residencial en Brisas de San Francisco, colonia Santa Lucía, comunidad La Granjita, comunidad Nueva Israel, El Coro y otras, producto de la tormenta tropical Bonnie. Esto que solo fue la influencia de ese fenómeno natural, que ahora se ha transformado en huracán”, agregó.

Sin embargo, Amaya recalcó que el hecho que la tormenta no pasó de lleno en El Salvador, eso no quiere decir que no causaría estragos con las lluvias estacionarias, ya que generan una fuerte descarga de agua, “en un promedio de dos horas el día sábado tuvimos un promedio de lluvia de 101 milímetros en unas zonas como el caso de la colonia La Cima”, dijo.

“Desde que la época invernal se instaló en El Salvador hemos tenido precipitaciones sostenidas y que en este momento estamos sobre el 20% del promedio anual que tenemos en todo el año. Que significa eso, que la influencia del fenómeno de la niña nos genera más de un 20% de lluvias y de tener los fenómenos naturales que en otros años”, indicó.

“Ahora tenemos suelos saturados y están al límite, por eso que estamos haciendo las alertas respectivas para evitar desgracias personales. Hacemos las alertas a tiempo y ahora por seguridad de los niños, no van a haber clases este martes”, puntualizó el director de Protección Civil.