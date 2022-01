Ministerio de Trabajo realiza inspección en La Prensa Gráfica por violaciones laborales

Inspectores del Ministerio de Trabajo llegaron al rotativo La Prensa Gráfica, para realizar una investigación sobre posibles violaciones laborales que se cometen en esa empresa y que han sido denunciados por los empleados.



El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó que a mediados del mes de diciembre llegaron los inspectores a La Prensa Gráfica y que les negaron el ingreso, lo cual lo consideró como un delito y falta grave cometida por esa empresa, sin embargo, el personal de Trabajo dejó programada otra inspección para este miércoles 5 de enero, y como respuesta, ese medio de comunicación dedicó un reportaje donde liga al funcionario con estructuras criminales.



En es sentido, Castro dijo que se trata de una nota refrito de Cristian Villalta y Roberto Dutriz, con la cual tratan de desviar la atención a las denuncias que hacen en contra de eses medio de comunicación.



“Esto mismo lo sacaron hace más de un mes y era precisamente porque llegaron denuncias al Ministerio de Trabajo de vulneración de derechos de trabajadores en La Prensa Gráfica y les anuncié que para no encontrarlos de sorpresa iba a dejar la inspección de ellos por último y en efecto a mediados de diciembre fue la inspección y no abrieron la puerta a nuestros inspectores”, añadió.



“Pero es raro que cada vez que llegan denuncias al Ministerio de La Prensa Gráfica sale siempre con el mismo refrito. Un refrito que es distante a lo que está judicializado y les aclaro, que no soy corrupto y que jamás he tenido vínculos con ninguna pandilla delincuencial en El Salvador y la mejor prueba son ustedes, porque jamás he tenido vínculos con Roberto Dutriz ni menos contigo Cristian Villalta”, puntualizó.

