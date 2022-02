Policía de Turismo multa a conductores por ingresar en vehículos a la playa

La policia de turismo (Politur), multó a varios conductores que ingresaron en sus vehículos todo terreno a circular sobre la arena en playa Dorada, ubicada en el municipio de Sonsonate. Así se informó en la red social de twitter de la corporación policial.

En ocasiones anteriores, autoridades del Viceministerio de Transporte, VMT, se han referido al tema y manifiestan que la circulación de cuatrimotos y vehículos en las playas continúa siendo una acción prohibida.

“La circulación de vehículos en la playa está prohibida. No solo se trata de que no haya personas, puede haber nidos de tortuga y fauna en la playa. Esto no es autorizado”, comentó Saúl Castelar viceministro de Transporte.

La PNC y el VMT instan a los conductores a evitar disgustos y contratiempos, respetando el Reglamento General de Tránsito