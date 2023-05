Salvadoreño triunfa en el cine estadounidense con «Problemista» junto a Tilda Swinton

«Problemista» es una película escrita, dirigida y protagonizada por el salvadoreño Julio Torres, quien ha destacado en el cine y televisión de Estados Unidos.

En esta nueva creación tiene como coestrella a la actriz británica Tilda Swinton, recordada por cintas como «Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero» (2005) y ganadora de un Óscar por «Michael Clayton» (2008).

«Problemista» es una historia surrealista sobre el sistema de inmigración de Estados Unidos y que narra la vida de Alejandro Torres, un aspirante a diseñador de juguetes originario de El Salvador que busca ser aceptado en un programa de incubación.

Sin embargo, su estancia en el país norteamericano se ve en peligro debido al próximo vencimiento de su visa de trabajo, pero logra conseguir empleo en una empresa de arte como asistente, algo que le permite estar más tiempo en Nueva York.

The American dream takes on a whole new shape. From the visionary mind of Julio Torres comes PROBLEMISTA, a hilarious and heartfelt comedy about dreaming big and making it in NYC. Starring Julio, Tilda Swinton, RZA, Greta Lee, and narrated by Isabella Rossellini. Coming Soon! pic.twitter.com/ADzqFUlTu3

— A24 (@A24) May 24, 2023