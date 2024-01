12,000 infracciones de tránsito han sido colocados en lo que va de 2024

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que en lo que va de este 2024 han sido colocadas 12,000 infracciones de tránsito, de las cuales el 5 % corresponde al sector de transporte público. Estas han sido impuestas por diferentes motivos, uno de ellos manejar a alta velocidad, detalló.

Estos datos fueron brindados, hoy, durante la realización de un control vehicular en la zona de la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad. En este punto, el personal del Viceministerio de Transporte (VMT) verificó el cobro de la tarifa autorizada y el cumplimiento de la normativa de tránsito

“En lo que va del control vehicular, que lleva aproximadamente una hora, hemos colocado 30 infracciones de tránsito, principalmente, por conductores que no portan visiblemente el tarifario. No hemos encontrado, en este punto, alza de tarifas, pero sí otras anomalías como no portar el kit de seguridad, que es sumamente importante”, comunicó.