Gestión en materia de seguridad consolida victoria de Bukele en elecciones

La mejora en la situación de seguridad en El Salvador, sin duda, es uno de los puntos a favor para el candidato Nayib Bukele en las elecciones presidenciales del próximo 4 de febrero, de acuerdo con el especialista en Comunicación Estratégica, Gabriel Trillos y editor jefe de Diario El Mundo, Álvaro Cruz Roja.

Para Cruz Roja, Bukele ganará las elecciones del 4 de febrero por su alta popularidad y la confianza que genera en la población tras su mandato.

Además, aseguró que el mandatario entendió cuales son las necesidades de la población, «enfocarse en el tema de seguridad de la población era prioridad”, recalcó.

Por su parte, Trillos afirmó que en su carrera como periodista no recuerda haber colocado en los titulares en los medios donde laboró que el país no experimentara ningún homicidio. Al mismo tiempo, defendió la constitucionalidad de la candidatura de Bukele.

«Para cualquiera es sorprendente mantener una popularidad tan alta durante tanto tiempo, sin duda (Nayib Bukele) ha roto los esquemas», afirmó.

«El tema de la seguridad es un hito histórico, yo no recuerdo en los 28 años que estuve en medios haber puesto titulares de cero homicidios. El tema de la seguridad ha reconfigurado al país interna y externamente. Sostenerlo es el reto porque no puede haber nada de cambio económico y social si no se resolvía el tema de seguridad», agregó.